Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ 13. yıl sonu yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ 13. yıl sonu yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Marmaris Körfezi’nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya’dan 19 yat ile 190 yelkenci katıldı. İki yarış yapılan ilk günde yatlar körfez içinde hakem heyetinin belirlediği parkurda dubaları dönerek finişe ulaşmaya çalıştı. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yarışlar’ında IRC1- IRC2 VE IRC 3 sınıflarında 3 katogeride yarışan yatlarda ilk sırayı elde eden yat ve kaptanları şu şekilde oluştu:

"Irc1 grubunda Kaptan İgor Rytov Eker teknesi, Irc2 grubunda Kaptan Mikhail Mischenko Strekoza teknesi, Irc 3 grubunda Kaptan Mustafa Tezcan M2 teknesi."