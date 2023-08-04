Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Samsun İl Başkanlığı’na atanan Burhan Mucur, görevi eski başkan Osman Kandıra’dan devraldı.

MHP Genel Merkezi tarafından Ankara’ya davet edilen Burhan Mucur’a Samsun İl Başkanlığı görevi MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi. Bugün MHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen tören ile görevi eski başkan Osman Kandıra’dan devralan Mucur’a partililer yoğun ilgi gösterdi. Devir teslim töreninde söz alan eski başkan Kandıra, yeni yönetimin bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf edeceğini söyledi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Burhan Mucur ise “İl başkanı olmanın mutluluğunu hissediyorum. Aynı zamanda sorumluluğumun çok daha fazlasıyla arttığının bilincindeyim. Yeni oluşturacak olduğumuz il yönetimimizle bayrağı hep ileri taşıyıp, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinde üstün gayretlerimizle çalışacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında Samsun için atılacak her güzel adımın ve gayretin içerisinde olacağız. Çıktığımız yol hak ve hakikat yoludur. Devletimizin bekası, vatanımız, milletimiz ve şehrimiz için yapılması gereken her ne varsa bizler onu en iyi şekilde yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Mucur ve Kandıra konuşmaların ardından birlikte bozkurt işareti yaptı.