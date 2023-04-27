AK Parti Van Milletvekili Adayı ve MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, insanların lider olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüklerini belirtti.

Memur-Sen Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Burhan Kayatürk, Memur-Sen’in AK Parti’nin kuruluşundan bugünü kadar bir dava şuuruyla kendileriyle beraber olduğunu ve bundan dolayı hepsini dava arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Türkiye’nin bir seçime gittiğini belirten Kayatürk, “Dünyanın neresine bakarsanız bakın; Türkiye’nin karşısında olanlar ve Türkiye’nin yanında olanlar diye iki kısım var. 15 Temmuz’da Pakistan’dan, Mekke’den, Medine’den, Filistin’den, Kosova’dan Cumhurbaşkanımız için dualar yapıldı. Aynı zamanda ‘darbe neden başarılı olamadı?’ Diye hayıflanan seslerin de İngiltere’den, Amerika’dan ve İsrail’den çok net bir şekilde geldiğini gördük” dedi.

“Bütün dünya bu seçime odaklanmış”

Bugün de yine böyle bir aşamada olduklarını belirten AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, “İnsanlar bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Washington Post gibi çok önemli bir gazete, ‘asrın seçimi’ diye söylüyor. Dolayısıyla bütün dünya buna odaklanmış. ‘Erdoğan gitsin, Karadeniz’de doğalgaz çıkarılmasın, Akdeniz’de petrol araması yapılmasın, Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütleriyle içeriden ve dışarıdan mücadele edilmesin, Türkiye Ortadoğu’ya, Libya’ya, Orta Asya’ya, Azerbaycan’a karışmasın, Karabağ’a sessiz kalsın’ diye düşünen bir kitle var. Öbür tarafta Türkiye’nin gerçek misyonunu yerine getirsin diye çaba gösteren insanlar var” ifadelerini kullandı.

“Hiçbirimizin alnında bizi utandıracak en ufak bir leke yoktur”

11 yıl yurt dışında kaldığını ve İslam aleminin Türkiye için ne kadar hassasiyet gösterdiğini çok iyi bildiğini söyleyen Burhan Kayatürk, “Böyle bir şuurla biz seçime gidiyoruz. Ancak bu seçime giderken biraz önce Memur-Sen İl Başkanımız içimizden geçenleri net bir şekilde dile getirdi. İnsanlar lider olarak Erdoğan’ı görüyor. Onu destekleyeceklerini söylüyor. Milletvekilleri noktasında ‘değişik partilere oy veririm’ diye düşüyor. Bu gerçekten vatanını ve milletini seven insanların içtenlikle dile getirdiği bir gerçek değildir. İl başkanımızın dediği gibi bozguncuların yaymak istediği bir şeydir. Cumhurbaşkanımızı sandıkta yenemeyeceklerini anlayınca bu sefer mecliste kolunu kanadını kırmak istiyorlar. Bu nedenle çok net bir şekilde hepimizin hem Cumhurbaşkanımıza hem de Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduğu partinin milletvekili listesine oy vermemiz lazım. Bizim eksikliklerimiz ve kusurlarımız olabilir. 8 kişilik bir listemiz var. Hiçbirimizin alnında bizi utandıracak en ufak bir leke yoktur” şeklinde konuştu.