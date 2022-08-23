Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman’da cesedi bulunan Burhan Aykurt’un ölümüyle ilgili yargılanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman’da cesedi bulunan Burhan Aykurt’un ölümüyle ilgili yargılanan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Yasin M.İ., maktul Burhan Aykurt’un (35) ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. İlk duruşmada savunma yapmayan sanık ifadesinde, Aykurt ile arkadaşlıklarının eskiye dayandığını anlatarak, 2004 yılında Burhan Aykurt’a tıraş olmaya başladığını kaydetti. Ailesine İzmir’e gideceğini söyleyerek evden ayrılan Aykurt’un doğruları söylemediğini iddia eden sanık, mesajlaşmalarının bir oyun olduğunu söyledi. Burhan Aykurt’un sorunları olduğunu ileri süren sanık Yasin M.İ., Aykurt’un evlenme konusunu çok kafaya taktığını ileri sürdü.

"Olayın üstünden 20 gün sonra kendimi suçlu hissettim"

Olay günü Aykurt’u İnlice mevkisinden alarak köylerine gittiklerini ileri süren Yasin M.İ. ifadesinde, “Yolda bir marketten alışveriş yaptık. Fotoğraf çekip arkadaşlarına atacak, gösterecekmiş. Ben de karşı çıktım. Arabadan indik ısrar etti ve ben tokat attım. Kısa süre aramızda arbede yaşandı. Elimde olan soda şişesini kırıp, Burhan’a saldırmak istedim. O ormanlık alana kaçtı. Arabanın arkasındaki silahı almak istedim ama evde bırakmışım. Ben de ormanlık alana arkasından gittim. Bir süre sonra kayalık alandan aşağıda düşmüş halde mosmor halde buldum. Baktığımda yaşamıyordu. Korktum ve elindeki telefonu alıp kaçtım” dedi. İfadesine devam eden Yasin M.İ., “Olayın üstünden 20 gün sonra kendimi suçlu hissettim. İntihar etmek için bölgeye gittim. Burhan’ın cesedinin yanında tilki gördüm. Tilkiye bir el ateş ettim. Sıktığım kurşunun Burhan’a geldiğini adli tıp sonucunda öğrendim. Sonrada intihar etmek istedim ama mermi patlamadı. Sizden indirim beklemiyorum. Karımla ayrıldım. Çocuklarımı göremiyorum. Organlarımı bağışlayıp, iyilik yaparak ölmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Burhan Aykut’un ağabeyi Mahmut Aykurt ise, “Kardeşim hakkında yalan atılıyor. Evden çıkacağı zaman bir sürü kıyafet ve ayakkabı almış. Konuşmalar sahte olsa niye yanına kıyafet alsın. Sanığın cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Fethiye’de evinden "İzmir’e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018’de ayrılan Burhan Aykurt’tan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yapmıştı. Kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından cesedi bulunan Aykurt’un, öldürüldüğü belirlenmişti. Aykurt’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan YMİ, 17 Şubat 2022’de tutuklanmıştı.