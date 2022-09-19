Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, 1 yıldır aralıksız olarak her gün Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanacağı anı hayal ettiğini söylerken, 2024 Paris Olimpiyatları’nda da hedeflerinin en iyi dereceyi elde etmek olduğunu ifade etti.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, 1 yıldır aralıksız olarak her gün Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanacağı anı hayal ettiğini söylerken, 2024 Paris Olimpiyatları’nda da hedeflerinin en iyi dereceyi elde etmek olduğunu ifade etti.

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda Grekoremen stil 82 kiloda altın madalya kazanıp şampiyonluk elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Erkek Takımı sporcusu Burhan Akbudak, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Sıkı bir kamp dönemi neticesinde hayal ettiği şampiyonluğa ulaştığını dile getiren Akbudak, “Zirveye çıktık ve kalıcı olmak için tabi ki daha fazla çalışacağız. Başarımız tek kişilik değil. Bize bu yolda destek sağlayan, takip eden, dua eden herkesin desteklerinin devamını bekliyoruz. Daha da iyi olmak ve kalıcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya Şampiyonası için 9 aylık bir çalışma süremiz oldu. Bu süreçte antrenörlerimiz ile sıkı bir çalışma programı izledik. Önümüzdeki 2024 Paris Olimpiyatları için hedefimiz kendimiz ve ülkemiz için en iyi dereceyi elde etmek. Bu süreçte kulübümüz ve antrenörlerimizin profesyonelce ve bilimsel çalışma programlarına uyarak hedeflerimize ulaşmak için tüm gayretimizi sergileyeceğiz” dedi.

Şampiyonada ki son maça çıkana kadar altın kemeri hayal ettiğini söyleyen milli güreşçi, “Biliyorsunuz ben şampiyonluk maçında 6-2’den maçı çevirdim. Benim için gerçekten tarihi bir maç oldu. Skoru lehime çevirdikten sonra müsabakanın bitimine 1 dakika kalmıştı. O son dakikada önceden kurduğum hayallerimi düşündüm ve maç bitimine kadar kendi kendime konuştum. Biliyorsunuz geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. 1 yıldır aralıksız her gün bu anı hayal ediyordum. Şampiyonluğa ulaştığım anlar benim için muhteşemdi” şeklinde konuştu.