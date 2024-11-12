Burgan Bank, 2024 yılının ilk dokuz ayında istikrarlı finansal performansını sürdürerek net kârını 2,5 milyar TL olarak açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü 110,5 milyar TL’ye taşıyan banka, ekonomiye 83,3 milyar TL kredi desteği sağladı.İSTANBUL (İGFA) - 2024'ün ilk dokuz ayında da büyümesini sürdüren Burgan Bank, elde ettiği finansal sonuçlarla sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Kurumsal ve ticari bankacılık alanında 2024 Eylül itibarıyla nakit ve gayri nakit toplam kredi hacmini 70 milyar TL’ye ulaştıran Burgan Bank, “Nakit Yönetimi” alanında da geçen yılın aynı dönemine göre dikkate değer bir büyüme kaydetti. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç,“Ödeme çeklerinde %64, tahsil-teminat çeklerinde %60 ve SGK tahsilatlarında 0 artış sağlandığını belirtti.

“BİRİKİM YÖNETİMİ’NDE YATIRIM FONU PORTFÖYÜ 15 MİLYAR TL’Yİ AŞTI” Birikim Yönetimi iş kolunda özel bankacılık müşterilerinin yatırım fonu portföyü, yılın ilk dokuz ayında 6 oranında artarak 15,6 milyar TL’ye ulaştı. Dinç, bu başarıya ilişkin olarak şunları ifade etti: “Müşterilerimizin getiri hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve varlıklarını güvenle yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Birikim Yönetimi ekibimiz, bugün müşterilerimizin varlıklarının yarısından fazlasını yatırım ürünlerinde değerlendirmesine olanak tanıyor. Strateji ve araştırma raporlarımızla sunduğumuz yatırım danışmanlığı, müşteri segmentimize özel olarak hazırlanan yatırım stratejilerimizle büyük beğeni topluyor. Müşterilerimizin tüm kanallardan yatırım ürünlerine rahatça erişebilmesi ve bu ürünlerin performansını izleyebilmesi ise bizim için temel öncelikler arasında. Yaklaşık bir yıldır kullanımda olan Burgan Fon Evreni, müşterilerimizin yatırım fonu getirilerini takip edebildiği ve karşılaştırmalı analizler yapabildiği bir platform olarak en çok tercih edilen kanallarımızdan biri haline geldi.”

“ON DİJİTAL BANKACILIK, %51 BÜYÜDÜ”

ON Dijital Bankacılık ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Murat Dinç, “Eylül ayı itibarıyla müşteri sayımız 967 bini aşarak %51’lük bir büyüme kaydetti. ON Dijital Bankacılık, uzaktan müşteri ediniminde %5,08’lik pazar payına ulaştı. Ayrıca, yatırım müşteri sayımız %80, fon müşteri sayımız ise 7 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız ON FX platformu, döviz işlemlerimizin %63’ünü kapsayarak önemli bir başarı sağladı. Kredi ürünlerinde dijital ve taşıt kredilerinde elde ettiğimiz güçlü ivmeyle, geçen yıl sonuna göre üçüncü çeyrekte %20 oranında bir büyüme yakaladık; aynı dönemde mevduat varlıkları %30 arttı. Sigorta komisyon gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre 8,4 kat artışla dikkat çekici bir performans sergiledi” dedi.

“Burgan Yatırım, artan şube sayısı ve BurganTrade dijital kanalları ile büyümesini sürdürüyor”

Burgan Yatırım’ın birçok kanalda büyümeye devam ettiğini belirten Murat Dinç,şu değerlendirmede bulundu: “Yatırımcıların finansal hedeflerini göz önünde bulundurarak, kişiye özel çözümlerle yatırım danışmanlığı hizmeti sunmayı öncelik olarak belirliyor ve yatırım dünyasında çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerimizin Burgan Yatırım’a, piyasalara, ürün ve hizmetlerimize erişimini sağlıyoruz. Bu kapsamda 2024’ün üçüncü çeyreğinde de Türkiye’nin farklı noktalarında yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen müşterilerle piyasalarla buluşturmaya devam ettik. Bodrum, Nişantaşı şubelerimizi açarak Türkiye’nin önemli noktalarında hizmet ağımızı genişlettik.”

Dijital tarafla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Murat Dinç, “Dijitalde ise bu sene yenilediğimiz BurganTrade Mobil’e yeni fonksiyonel özellikler ekleyerek müşterilerimize yatırımlarını yaparken kolay, hızlı ve yatırım kararlarını almalarına destek olacak içeriklerle değer katmaya devam ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyetini her geçen gün üst seviyelere çıkartıyoruz. Burgan Yatırım müşteri sayısı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre %67, komisyon ve kredi gelirleri ise sırasıyla %71 ve 7 oranında artış kaydetti” ifadelerine yer verdi.

“BURGAN LEASİNG, YILIN İLK 9 AYINDA1.1 MİLYAR TL KAR ELDE ETTİ”

Burgan Leasing’in ilk 9 aylık performansını da değerlendiren Murat Dinç, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile makine ve ekipman odaklı işlemlerle ihracat yapan imalat firmalarının yatırımlarında büyüme sağladığını belirtti. Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylül 2024 itibarıyla şirket, aktif büyüklüğünü %8 artırarak, 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Ayrıca, küçük tutarlı işlemlerde pazar payını yaklaşık 'ye çıkararak, sektördeki önemli oyunculardan biri oldu. Filo kiralama iş kolunda, araç sayısını sektörde önde gelen müşterilerle 5.000’e yaklaştırdı ve kira süresi dolan araçların çoğunu yenileyerek müşteri memnuniyetini artırdı.”

