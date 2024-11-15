Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği Burfaş B Kafe’nin yeni şubesini Orhangazi ilçesine kazandırdı.

Bursa’nın her bir ilçesi için ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ‘hızlı kahve konsepti’ ve geniş ürün yelpazesi ile öne çıkan Burfaş B Kafe’nin yeni şubesini Orhangazi ilçesine kazandırdı. Şehit Erhan Öztürk Parkı’nda oluşturulan kafenin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Burfaş Genel Müdürü Erhan Pınar, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın dışarıya açılan kapılarından olan Orhangazi’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kentin tümünü mutlu edecek hizmetler üretmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, Orhangazi’nin tüm sorunlarını bildiklerini, adım adım projeleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Burfaş B Kafe’nin yeni şubesini Orhangazi’ye kazandırdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Burfaş’ın hizmetinden ve fiyatlarından halkımız memnun kalacaktır. Burfaş B Kafe’de 50’ye yakın içecek, 40’e yakın da yiyecek çeşitleri var. İkincisini de Kültür Merkezi’nin içerisinde planlıyoruz. Kültür Merkezi ile ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Orhangazililerin sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştireceği bir ortamı sağlamış olacağız. BESAŞ ile ilgili de bir planlama yapıyoruz. Böylece Orhangazi hakkını almaya devam edecek” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, Burfaş B Kafe’lerde hijyen ve nitelik açısından kaliteli ürün yelpazesini uygun fiyata halka sunduklarını söyledi. Burfaş Kafeleri kent içinde de çoğaltmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Burfaş’ın restoranlarında kullandığımız yağlarla ilgili çalışma yaptık. Üreticimizi desteklemek maksatlı 50 ton zeytin aldık. Marmarabirlik ücretsiz şekilde sıkma işlemini yapıyor. 11 bin litre yağı Burfaş’ın tüm tesislerinde kullanacağız. Vatandaşın gülümsemesi, güzel bir yaşam sürmesi bizim en büyük arzumuzdur. Burfaş B Kafe, Orhangazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi’ye çok yakıştığını düşündükleri B Kafe’nin açılışından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Orhangazi’nin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Aydın, ilçeye yapılan her çalışmanın yanında olduklarını ifade ederek kafenin açılmasında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, ilçeye B Kafe’nin kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri, Burfaş B Kafe’de barista önlüklerini giyerek vatandaşlara kahve ikramında bulundu.