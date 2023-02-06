Burdurlular, sabah saatlerinde yaşanan depremden sonra depremzedelere yardım göndermek için Kızılay Kan Merkezine koştu.

Burdurlular, sabah saatlerinde yaşanan depremden sonra depremzedelere yardım göndermek için Kızılay Kan Merkezine koştu.

Sabaha karşı Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan 7,7 şiddetindeki depremde birçok bina yıkıldı. Depreme uykularında yakalanan binlerce kişi enkaz altında kaldı. Ülke genelinde de deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için çalışmalar başlatıldı.

Burdurlular yardım için Kızılay’a akın etti

Deprem bölgesindeki vatandaşların hem kan ihtiyacını hem de yaşam destek malzemelerini karşılamak için genci yaşlısı Burdur Kızılay Kan Merkezine gelerek yardımda bulundu. Kan bağışında bulunmak için Kızılay Kan Merkezine gelen üniversite öğrencisi Murat Ergin, "Depremzedelere yardım için kan bağışında bulunmaya geldim. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi. Bir başka üniversite öğrencisi Enes Güneş ise kan ve eşya vermek için geldiğini belirterek, yaşanan deprem hakkında, "Çok kötü bir şey, insanlarımız çok zor durumda. Bu karda kışta evlerinden oldular, sokakta kaldılar ve yaralandılar. Çok kötü bir durum" açıklamasında bulundu.

"Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum"

Eren Hüseyin Ercan ise, "Kan bağışı yapmak için Burdur Kızılay Kan Merkezine geldim. Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar uzakta olsak da elimizden gelen şu anda bu. Gerekli yardım malzemelerini gönderdik belediyeye. Şimdi kan vermek için buraya geldim. Bu zamanlarda tek yürek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple bu mantıkla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Burdur Valiliği aracılığıyla tek kanaldan afet bölgesine iletilecek"

Burdur Kızılay Şube Başkanı Murat Kuş ise yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef 6 Şubat 2023 sabahına çok acı bir haberle uyandık. Hala daha afet bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Türk Kızılay Türkiye genelinde seferberlik ilan etti. Tüm kaynaklarımızı, 81 vilayetteki tüm personelimizi, tüm gönüllülerimizi alarma geçirdik. 24 saat mesai usulüne göre personelimiz çalışıyor, gönüllülerimiz sahada. Tabii ki tüm kaynaklarımızı seferber etsek de necip halkımızın, yardımsever Burdur halkımızın katkılarına da ihtiyacımız oluyor. Bölgeden gelen özellikle kışlık kıyafet, bere, atkı, çorap gibi ihtiyaçları Burdurlu vatandaşlarımız akın akın Burdur şubemize gelerek temin etmemize yardımcı oluyorlar. Tabii ki bunlar Burdur şubemizde biriktirildikten sonra Burdur Valiliği aracılığıyla tek kanaldan afet bölgesine iletilecek. Sağ olsun Burdur halkımız ulusal çağrıdan sonra kan bağışı noktasında da ulusal çağrıya hemen yanıt verdiler. Şu anda kan merkezimizin girişinde sadece kent merkezimizde değil, birçok ilçede bizlere vatandaşlar nasıl kan verebilecekleriyle ilgili sorular soruyorlar" ifadelerine yer verdi.

Burdur’dan afet bölgesine ekipler sevk edildi

Öte yandan, Burdur Valiliği koordinesiyle afet bölgesine Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından; 2 adet arama kurtarma aracı, 1 adet 4x4 araç, 8 arama kurtarma teknisyeni, 1 şube müdürü ve 2 yardımcı personel sevk edildi. Ayrıca, Burdur Belediyesi tarafından itfaiye ekipleri, 15 AFAD gönüllüsü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde yer alan gönüllü ekipler, dernekler bünyesinde kurulan arama kurtarma ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 UMKE, 2 acil yardım ambulansı olmak üzere toplam 15 personel afet bölgesine gönderildi.