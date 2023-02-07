Burdur’da toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Burdur’da toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bu çerçevede Burdur ’un Gölhisar ilçesinde de vatandaşlar kaymakamlık himayelerinde kurulan yardım toplama çadırlarına topladıkları yardımları akın akın getirmeye başladı. Gölhisar Kaymakamlığı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Gölhisar Belediyesi gayretleriyle ilçe merkezi ve çevresindeki köylerden depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımlar tek merkezden deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. Diğer taraftan, Burdur Valiliği aracılığıyla tek kanaldan afet bölgesine iletilecek yardımlar için vatandaşlar ellerindeki imkanlarınca yardımlarını zaman kaybetmeksizin toplama merkezine ulaştırıyor.