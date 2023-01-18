Burdur’da Aralık ayında gerçekleşen iki trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri, emniyet tarafından yayınlandı.

Burdur’da Aralık ayında gerçekleşen iki trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri, emniyet tarafından yayınlandı.

Burdur’da Aralık ayı içerisinde birçok trafik kazası gerçekleşmişti. Bu kazalarının çoğu maddi hasarlı ve hafif yaralamalı olarak kayıtlara girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayınlanan trafik kazaları görüntülerinde, Burdur’da gerçekleşen 2 trafik kazası da yer aldı.

Kameralara yansıyan ilk kazada, 14 Aralık 2022 tarihinde kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkasından gelen başka bir aracın duramayarak çarptığı görülüyor. İkincisinde ise 27 Aralık 2022 tarihinde Şirinevler kavşağında gerçekleşen kaza yer alıyor. 15 AAE 474 plakalı tır, kavşaktan döneceği esnada karşı istikametten gelen 32 E 3767 plakalı araçla kafa kafaya çarpışıyor. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, tır şoförü kazayı yara almadan atlattı.