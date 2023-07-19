Burdur’da Haziran ayı içerisinde yaşanan 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Görüntülerin ilkinde, Bülent Ecevit Bulvarı’nda bir otomobilin trafik ışıklarında duran otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı. İkinci görüntüde, Armağan İlci Bulvarı’nda kavşaktan dönen otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarpıştığı görüldü. Üçüncü görüntüde ise iki otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” notuyla görüntüleri paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği ve şans eseri maddi hasarla atlatıldığı bildirildi.