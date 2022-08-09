Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda yüksek hesap yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi av tüfeği ile öldürüldü , 2 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli baba oğul adliyeye sevk edildi.

Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda yüksek hesap yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi av tüfeği ile öldürüldü , 2 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli baba oğul adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kestel köyündeki bir restoranda müşteri B.A.K. (39), E.K. (29) ve A.Ç. (34) ile işletme sahipleri arasında iddiaya göre yüksek fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Büyüyen olay üzerine işletme sahiplerinden bir kişi av tüfeğiyle 3 müşteriye ateş açtı. Müşterilerden B.A.K., E.K. ve A.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Eren Kani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikeleri bulunan B.A.K. ve A.Ç. Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşletme sahipleri Ş.Y. ve oğlu A.İ.T.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.