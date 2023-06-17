Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileleri ise bina dışında dua edip onları bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS’nin ilk oturumu TYT başladı. Toplam 120 soruyu çözmesi içi 165 dakika verilen sınav, saat 13.00’te sona erecek.

Aileler merakla bekliyor

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Akif Altay Ortaokulunda sınava giren öğrencilerin aileleri sınavın sona ermesini merakla bekledi. Okul önündeki aileler bir taraftan çocuğuna dua ederken, diğer taraftan başka ailelerle sohbet etti.