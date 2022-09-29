İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Burdur’da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Burdur’da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Atatürk Caddesi’ndeki Gazi ve Özboyacı ilkokulları arasındaki yaya geçidi boyama etkinliğine Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de katıldı.

"Kazalarda azalma oldu"

Birkaç yıldır kamuoyunun dikkatini çeşitli etkinliklerle trafikte yaya önceliğine çektiklerini açıklayan Vali Arslantaş," Geçen yıl bir önceki yıla göre yayaların karıştığı ölümlü trafik kazalarında hem ilde hem de ülke genelinde ciddi azalma oldu. Yapılan bu çalışmaların insanımızın duyarlılığını artırdığına inanıyoruz. Çocuklarımızla bir kere daha trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için bu organizasyonun içinde olduk"dedi.

"Yayalar kırmızı çizgimiz"

İl Emniyet Müdürü Bitirik de "Trafikte yaya kırmızı çizgimiz" konusunda farkındalık ve duyarlılığı artırmak için toplandıklarını belirterek, "Çocuklarımızla bütün şehrimize bugün buradan ilan ediyoruz. ’Trafikte yaya kırmızı çizgimiz. Yayaların sağlıklı bir şekilde trafikte yer almaları için bütün sürücüleri saygıya, kurallara uymaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, çocukların Türk bayraklarıyla yaya geçidinden geçişleriyle sona erdi.