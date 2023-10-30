Burdur’da yaşlı adamın evinde darp edilerek öldürülmüş halde, alzaymır hastası eşinin ise yaralı bulunması olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Alzaymır hastası kadının olayı hatırlamadığı, bu yüzden sağlıklı bir ifade veremediği öğrenildi.

Olay, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen Bayram (76) ve Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı adamı üzerine halı örtülmüş bir şekilde, alzaymır hastası eşini ise kanlar içinde yerde oturur vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan’ın ise yüzünde darp izleri olduğu tespit edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram Sertcan’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zehra Sertcan’ın ise alzaymır hastası olduğundan dolayı olayı hatırlamadığı, bu yüzden sağlık bir ifade veremediği öğrenildi. Olayla ilgili bütün ihtimalleri değerlendiren ekipler çok yönlü soruşturma başlattı.