Burdur’da 1 elektrikli bisiklet ve 1 motosikleti çalan yaşları küçük 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Eylül günü merkez Konak Mahallesi’nde ikamet önünden elektrikli bisikletin çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında olayın, yaşı küçük B.A., A.T. ve yabancı uyruklu B.K. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan ekiplerin, şahısları 11 Eylül günü çalıntı elektrikli bisiklet ile birlikte yakalaması sonucu şahıslar adli makamlara sevk edildi.

15 Eylül günü ise merkez Yeni Mahalle’de ikamet önünden motosikletin çalınması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın yaşı küçük A.H.Y. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, şahıs 16 Eylül günü çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanıp gerekli işlemleri yapılarak adli mercilere sevk edildi.