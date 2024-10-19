Burdur’un Bucak ilçesinde yabancı uyruklu şahıs, çalıştığı çiftliğin önünde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Gündoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen Meylıs Atchaparov (38), çalıştığı çiftliğin önünde arkadaşı tarafından yerde yatar vaziyette bulundu. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Meylıs Atchaparov’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Meylıs Atchaparov’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi Morgu’na gönderildi.

Meylıs Atchaparov’un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.