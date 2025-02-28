Burdur’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 21 Şubat’ta Çeltikçi ilçesinde durdurulan iki araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, kağıda emdirilmiş 3 bin 80 kullanımlık sentetik kannabinoid, 18,32 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.