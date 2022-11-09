Burdur’da Narkotik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

Burdur’da Narkotik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 24.10.2022-04.11.2022 tarihleri arasında, meydana gelen 15 olayda 26 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 705,79 gram skunk, 40,4 gram esrar, 14,51 gram metamfetamin, 20,22 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.