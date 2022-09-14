Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 gram eroin, 450 gram skunk bitkisi ve 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 gram eroin, 450 gram skunk bitkisi ve 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyü mevkiinde kontrol devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta ve araçta bulunan E.A. ve A.Y.’nin üzerlerinde yapılan aramalarda 10 gram eroin ele geçirildi. Bucak ilçesi Kızılseki köyünde G.A. ve Ş.A.’nın skunk bitkisi ektiği ihbarı üzerine de harekete geçen ekipler, yapılan aramalarda 450 gram skunk ve yasa dışı ekimi yapılan 42 adet kök skunk bitkisi ele geçirdi. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden jandarma ekipleri, Çamlık köyünde de F.K. isimli şahsın kenevir ektiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yapılan aramada ise 3 kilo 100 gram kubar esrar ve yasa dışı ekimi yapılan 74 adet kök kenevir ele geçirildi.

Olaylarla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan E.A., A.Y., F.K. ve G.A., adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılırken, Ş.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.