Burdur’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişiye işlem yapıldı.

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişiye işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde A.Ö., İ.Ö. ve T.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandığı yönünde bilgi elde edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan fiziki takip ve araştırmalar sonucunda; Burdur ili, Merkez ilçesi, Akyaka köyünde durdurulan araç içerisinde bulunan A.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda; 9 adet LSD uyuşturucu madde, Gölhisar İlçesi, Asmalı köyünde İ.Ö. ve T.Ö. isimli şahısların ikamet ettiği evde yapılan adli arama sonucunda; 11 adet extacy hap, 1 gram eroin, 1 gr metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak A.Ö., İ.Ö. ve T.Ö. isimli şahıslara işlem yapıldı.