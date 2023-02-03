Burdur’da Vali Ali Arslantaş’ın katılımı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı “Trafik Tedbirleri Toplantısı” ve “Genel Emniyete ve Asayişe İlişkin Tedbirler Toplantısı” düzenlendi.

Burdur’da Vali Ali Arslantaş’ın katılımı ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı “Trafik Tedbirleri Toplantısı” ve “Genel Emniyete ve Asayişe İlişkin Tedbirler Toplantısı” düzenlendi.

Trafik Tedbirleri Toplantısı ve Genel Emniyete ve Asayişe İlişkin Tedbirler Toplantısı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili genel sunum yapıldı. Toplantılarda emniyet ve asayişin temini, muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin planlaması yapıldı. Yapılması gereken konuların ele alınmasının ardından katılımcılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Arslantaş toplantının sonunda yaptığı konuşmada, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de asayişe mukayyit herhangi bir olayın olmadığı, aldığımız tedbirlerin karşılığını görerek geçireceğimiz bir dönem olmasını temenni ediyorum. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir, kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı V. J. Alb. Engin Hatipoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve okul servisi temsilcileri katıldı.