Burdur’da TOKİ kuralarının çekilmesiyle Burdur genelinde bin 116 konutun hak sahibi belli oldu.

Burdur’da TOKİ kuralarının çekilmesiyle Burdur genelinde bin 116 konutun hak sahibi belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Burdur’da inşa edilecek konutların hak sahipliği kuraları çekildi. Burdur merkez, Bucak, Tefenni, Çavdır, Gölhisar, Ağlasun, Yusufça’da yapılacak bin 116 yeni konut için yapılan hak sahibi belirleme kurasına yoğun ilgi vardı.

Kura töreninin açılış konuşmasını yapan Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, "Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleriyle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın bünyesinde TOKİ idaresi tarafından hayata geçirilecek olan bugüne kadarki Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesine ilişkin olarak ilimizde kura çekimi yapmak üzere bir araya geldik. Anayasamızda ifadesinin bulunduğu şekilde devletimiz bir sosyal devlettir. Bunun gereği olarak da bir taraftan TOKİ eliyle konut projeleri sürdürmekte, bir taraftan da diğer alanlarda vatandaşlarımıza destek olmak için her türlü çalışmayı yapmaktadır. Bugün burada hep birlikte büyük bir mutluluğa şahitlik edeceğiz. TOKİ idaremiz çok güzel sosyal konutlarla şehirlerimizin çehresini değiştirmekte. Birçok insanımız kaliteli, konforlu konutlara ulaşmaktadır" açıklamasında bulundu.

Burdur genelinde yapılan bin 116 konut için 12 bin 384 başvuru yapıldı.

17 şehit yakını ve gazi ailesi ile 57 engelli vatandaş da ev sahibi olmaya hak kazandı

Projeye başvuran 17 şehit yakını ve gazi ailesi ile 57 engelli vatandaşımız da ev sahibi olmaya hak kazandı. Projeden ev sahibi olmaya hak kazanan Naciye Kabak, "Allah devletimizden razı olsun, tüm vatandaşlarımıza da nasip etsin. Ev özlemi çekiyorduk, yıllardır kirada oturduk kolay değil. Şükür ediyoruz devletimize, milletimize. Kıbrıs gazisi eşiyim. Allah 45 yıl sonra nasip etti bize, inşallah başkalarına da nasip etsin" dedi.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Kabak ise, "Memleketimize böyle bir büyük hizmetin gelmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımıza. Kıbrıs gazisiyim, gururluyum. Milletimize hayırlı olmasını canı gönülden dilerim. Evimizin olmasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyim" diye konuştu.