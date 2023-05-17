Burdur Antalya karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Burdur Antalya karayolu Çeltikçibeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’dan Burdur istikametine gelen Berat Oğuz’un kullandığı 07 DKB 33 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölge sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan şoför Berat Oğuz ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcu Onur Altınyazar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.