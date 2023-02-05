Burdur’da bir tavuk çiftliğinde içeriyi ısıtmak için yakılan sobadan yangın çıktı. Alevlerin sardığı çitliğin boş olması ise faciayı önledi.

Burdur’da bir tavuk çiftliğinde içeriyi ısıtmak için yakılan sobadan yangın çıktı. Alevlerin sardığı çitliğin boş olması ise faciayı önledi.

Olay, gece saatlerinde Kışla Mahallesi’ndeki bir tavuk çitliğinde meydana geldi. İki bölüm halinde bulunan tavuk çiftliğinin boş olan tarafında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek müdahale etmesinin ardından yan bölümde yer alan tavukların bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının yapılan ilk incelemelere göre gelecek tavuklar için alanın ısınması maksadı ile yakılan sobadan çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.