Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan deprem tahliye tatbikatı Burdur’da Kur’an Kurslarında eğitim gören 750 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Askeriye Kur’an Kursunda senaryo gereği deprem anında tüm öğrenciler elleri ile başlarını koruyarak masa ve sıraların altına girdiler. Deprem sonrası öğrenciler ile deprem tahliye tatbikatına katılan Vali Arslantaş ile öğretmenler binayı kontrollü bir şekilde boşalttılar.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan deprem tahliye tatbikatı Burdur’da Kur’an Kurslarında eğitim gören 750 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Askeriye Kur’an Kursunda senaryo gereği deprem anında tüm öğrenciler elleri ile başlarını koruyarak masa ve sıraların altına girdiler. Deprem sonrası öğrenciler ile deprem tahliye tatbikatına katılan Vali Arslantaş ile öğretmenler binayı kontrollü bir şekilde boşalttılar.

Tatbikat sonrasında AFAD Burdur İl Müdürü Yasin Tokgöz Vali yaptığı açıklamada; “Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde ülkemizde ve ilimizde yıl boyunca tatbikatlar icra etmekteyiz. Son olarak da bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız ile AFAD Müdürlüğümüzün koordinesinde ülkemizde ki bütün kuran kursları ve eğitim merkezlerinde, il ve ilçe müftülüklerinde deprem tatbikatı gerçekleştirdik. İlimizde ve on ilçemizde de 101 kuran kursunda yaklaşık 750 öğrenci ile an itibarıyla deprem tahliye tatbikatını sorunsuz olarak gerçekleştirdik” dedi.

Vali Arslantaş ise yaptığı açıklamada, “2022 yılı AFAD Başkanlığımızın deprem tatbikatı yılı. Daha önce hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın bir koordineli çalışması oldu. Okullarda deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Bugünde Diyanet İşleri Başkanlığımızla 81 ilde eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapılıyor. Çocuklarımızın hazır olduğunu gördük. Çocuklarımızın bilinçli olduğunu gördük, eğitildiğini gördük. 1971 yılında ilimizde meydana gelen depremi orta yaş kuşağı hatırlayacaktır. İlimiz deprem kuşağında hazır olmamız gerekiyor. Rabbim afetinden korusun” diye konuştu.