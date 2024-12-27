Burdur’da Halıcılar köyünde sürüsüyle birlikte karda mahsur kalan çoban, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Halıcılar köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çoban küçükbaş hayvanlarıyla mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yüksek kesimlerde kardan kapanan orman yolları iş makineleriyle açıldı. Yapılan titiz çalışmaların ardından çoban ve sürüsü, mahsur kaldıkları bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edildi.