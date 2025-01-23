Burdur’da trafik polisleri, sürücülere acil durumlarda hayat kurtaran "fermuar sistemi" ile geçiş koridoru oluşturmanın önemini anlattı. Uygulamanın, ambulansların hızlı erişimini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı vurgulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” uygulaması hakkında bilgilendirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, trafik polisleri sürücülere broşür dağıtarak hayati önem taşıyan fermuar sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Ekipler, emniyet şeridinin bulunmadığı bölünmüş ya da tek yönlü kara yollarında, acil durumlarda geçiş koridoru oluşturulması için araçların gidiş yönüne göre şeridin sağ tarafına yanaştırılması gerektiğini anlattı.

Fermuar sisteminin, özellikle ambulansların olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, yaralıların ve acil durum hastalarının tedaviye erişim sürelerini önemli ölçüde kısalttığı vurgulandı. Yetkililer, bu sistem sayesinde hayatta kalma oranının yüzde 40 oranında arttığını belirterek, uygulamanın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Polis ekipleri, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında sürücülerden fermuar sistemine uyum göstermelerini ve trafikte duyarlı davranmalarını istedi.