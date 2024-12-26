Yasa dışı bahis oynayanlara yönelik Türkiye geneli 54 ilde başlatılan SİBERAĞ-12 operasyonunda Burdur’da gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahıslara yönelik Türkiye geneli 54 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen SİBERAĞ-12 operasyonunda Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan N.K., M.A.K., S.D., C.Y isimli 4 şahıs hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı.