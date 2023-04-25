Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin Burdur’da huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirildiği “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası koordinatör vali olarak görevlendirildiği Hatay’ın Defne ilçesindeki görevinin sona ermesinin ardından Burdur’a dönen Vali Arslantaş, ayağının tozuyla "Seçim Güvenliği Toplantısı"na başkanlık etti.

Valilikte gerçekleşen toplantıda, “seçim öncesi, oy verme günü ve sonrası" için Burdur genelinde alınan tedbirler görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, görevli kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliği başta olmak üzere, güvenlik güçleri ile seçimlerde görev alacak diğer personelin ilgili mevzuat, YSK kararları ve uygulamaya ilişkin diğer hususları kapsayan hizmet içi eğitimlerinin titizlikle tamamlanması konuları ele alındı.

Siyasi parti binaları, seçim büroları ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirlerinin gözden geçirildiği toplantıda, geçmiş seçimlerde yaşanan olaylarda göz önünde bulundurularak ilave alınması gereken diğer tedbirler değerlendirildi.

Vali Arslantaş toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, gerekli tüm tedbirlerin en hassas şekilde planlandığını belirterek, amaçlarının Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin Burdur’da huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması olduğunu vurguladı.

Seçime katılacak bütün siyasi partilerin YSK kararları ve seçim mevzuatında belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde hareket etmelerini konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Vali Arslantaş, her zaman olduğu gibi Burdur halkının göstereceği duyarlılıkla il genelinde seçim sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayacaklarını ifade etti.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb Mustafa Güder ve ilgili güvenlik personeli katıldı.