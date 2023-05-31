Burdur’da şampiyonluk kutlamalarının dozunu kaçıran taraftarlar vince çıkıp eğlenmeye çalışınca az daha düşüyorlardı.

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek 23’üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları, Burdur’da şampiyonluk konvoyu oluşturdu. Burdur caddelerinde arabalarıyla şampiyonluk turu atan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yediden yetmişe birçok kişinin katıldığı kutlamalarda bazı taraftarlar sevincin dozunu kaçırdı.

Meydana gelen vincin sepetine binerek kutlama yapmak isteyen taraftarlar sepetin sabitlenmemesinden dolayı az daha metrelerce yükseklikten yere düşeceklerdi. Havada sürekli yalpalayan vinç sepetini gören polislerin tehlikeyi öngörüp taraftarları aşağı indirmesinin ardından facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Meydanda meşaleler yakıp tezahüratlar atan taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde meydandan ayrıldılar.