Burdur’da internet üzerinden verdiği sahte otomobil satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri ilinde ikamet eden M.G. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden H.E. isimli şahıs tarafından yayınlanan satılık aracı almak için 04.07.2023 tarihinde Burdur’a gelerek burada kendisini A.Y. olarak tanıtan şahıs ile görüşüp anlaşarak aracın devir işlemleri için notere gitti. Noterde H.E. isimli şahsın vermiş olduğu A.A. adına kayıtlı banka hesabına 790 bin TL gönderen M.G. aracın asıl sahibinin A.Y. isimli şahıs olduğunu öğrenip devir işlemi gerçekleşmediğini beyan ederek Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak A.A. adına kayıtlı banka hesabına bloke konulması sağlandı ve şahıslar ile irtibata geçen olayın şüphelisi olan H.E. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.