Burdur’da iki gündür aralıksız yağan yağmurla birlikte dereler taştı, evler ve araziler sular altında kaldı.

Burdur’da iki gündür aralıksız yağan yağmurla birlikte dereler taştı, evler ve araziler sular altında kaldı.

Bucak ilçesine bağlı Boğazköy’de iki gündür yağan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Derelerin taşmasıyla birlikte evler, ahırlar ve tarım arazileri sular içinde kaldı. Bölgede birçok alanın sular altında kalması sonrası, köylüler hayvan yemlerinin ve malzemelerinin kullanılamayacak hale geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz senelerde de aynı felakete maruz kalan Boğazköylüler, önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.