Burdur’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlana programda özel öğrenciler farklı gösteriler sergiledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmaları sonrası özel öğrencilerin şarkı, dans, şiir ve çeşitli gösterileri ile devam eden programın sonunda etkinlik stantları ziyaret edildi.

Programda Vali Arslantaş, öğrenci velisi Selcan Tuncel ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mukaddes Kılınç tarafından konuşma yapıldı. Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehberlik Merkezi öğrencisi tarafından şiir okunması ile devam eden programda, Burdur Özel Eğitim Anaokulu’nun atık malzemelerden oluşan defile gösterisi, Özel Eğitim Uygulama Okulu I. II. III. Kademe İzciler Kampı gösterisi, Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehberlik Merkezi tarafından halk oyunları gösterisi, Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından step gösteri ve işaret dili ile “Adı Ne Fark Eder Ki” şarkısı icrası, Burdur Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ve Kemal Solmaz Ortaokulu Öğrencileri Korosu tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi.

Program Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri tarafından “Aşuk İle Maşuk” gösterisi sonrası Özel Eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik stantlarının gezilmesi ile sona erdi.