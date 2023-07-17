Burdur’un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi istikametinde seyir halinde olan Ömer Faruk Çiftçi idaresindeki plakasız motosiklet, ’U’ dönüşü yapan 07 V 7405 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Ömer Faruk Çiftçi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.