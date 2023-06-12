Burdur’un Çavdır ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi girişinde meydana geldi edinilen bilgilere göre 20 U 9495 plakalı otomobil ile Hüseyin Karagöz idaresindeki elektrikli bisiklet Söğüt Beldesi girişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Karagöz yola savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölge sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Karagöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza esnasında otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ise kontrol maksadıyla ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Karagöz’ün kızının ameliyat olduğu ve elektrikli bisikleti ile onun yanından döndüğü öğrenildi.