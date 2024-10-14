Burdur’da İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, MEB AKUB, emniyet, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü nedeniyle Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler, MEB AKUB, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD, Kızılay ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta gerçeği aratmayan sahneler yaşandı. Senaryo gereği okulda alarmların çalmasının ardından öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde bahçede toplanma alanında koştu. Burada yapılan sayımın ardından bir öğrencinin eksik olduğunu ve okulun içinde göçük altında kaldığını tespit eden öğretmenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine okula polis, UMKE, AFAD ve ambulans sevk edildi. Okula gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken UMKE ve AFAD ekipleri ise kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında göçük altından kurtarılan öğrenci ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Deprem nedeniyle okulun kalorifer dairesinde de yangın çıkmasının üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüldü.

Başarı ile tamamlanan tatbikat sonrasında Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu tatbikata katılan tüm personelleri ve öğrencileri tebrik etti. Tatbikat sonrasında öğrencilere seslenen Mailoğlu; “ Allah bu millete bunun gerçeğini yaşatmasın. Millet olarak son derece üzüntülü günleri zaten yakın geçmişte yaşadık. Sevgili öğrencilerimizin hatırladığı 6 Şubat 2023 depremi de bunlardan biri ve dünyada benzeri olmayan büyüklükte geniş coğrafyada yaşanmış bir deprem bu. Öğrencilerimizin görmediği ama benim jenerasyonumun bildiği bir de 1999 Büyük Marmara depremimiz var. O da en az bunun gibi çok korkunç bir depremdi ve ben yakinen yaşadım. Deprem demek yıkılmak demek. Deprem demek tabiata karşı attınız kazığa karşı tabiatın sizden intikam alması demek. Sevgili öğrencilerim hepiniz okuyacaksınız inşallah ve mühendis, mimar, iktisatçı, yönetici, siyasetçi olacaksınız. Onun için beni özellikle siz dinleyin. Eğer tabiatın sizden intikam almasını istemiyorsanız sizin tabiat saygılı olmanız lazım. Almadan vermek yalnızca Allah’a mahsustur. Eğer siz yaptığınız binada demirden, çimentodan, işçilikten, zeminden çalarsanız o bina bir gün başınıza yıkılır ve maatteessüf bizim ülkemizde bütün coğrafyamız çok tehlikeli, zeminimiz kötü ama bir o kadar da mühendisliğimiz kötü, yöneticiliğimiz kötü, siyasetimiz kötü, idareciliğimiz kötü. Onun için bu depremler aslında devleti yöneten hepimizin sınıfta kaldığını da işaret eder. Bu nedenle sizlerden umudumuz olduğunu, sizlerin geleceğe daha düzgün hazırlanmanız gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Tatbikat konuşmaların ardından son buldu.