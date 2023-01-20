Burdur’da USO İlkokulunda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Vali Ali Arslantaş ve beraberinde yer alan protokol üyeleri, öğrenciler ve velilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Burdur’da USO İlkokulunda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Vali Ali Arslantaş ve beraberinde yer alan protokol üyeleri, öğrenciler ve velilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, Burdur genelinde lise, okul öncesi, ortaokul ve ilkokul olmak üzere 259 okulda eğitim gören 43 bin 41 öğrenci bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından USO İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından dans gösterisi sunuldu ve Bayrak Şiiri okundu. 1. sınıfları ziyaret eden Vali Arslantaş, protokol üyeleri ve öğretmenler ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiyesinde bulunan Vali Arslantaş, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

USO İlkokulundaki programın son bölümünde Vali Arslantaş bir araya geldiği öğretmenlerle toplantı yaparak, geride bıraktığımız yarıyılı değerlendirerek, sohbet etti.

Karnelerini alan öğrenciler ve öğrenci velileri geride bıraktıkları birinci dönem hakkında yaşadıkları zorlukları ve tatilde yaptıkları planları anlattılar. 1. sınıfa giden öğrencilerin velileri daha çok alışma sürecinde zorluk yaşadıklarını bildirirken öğrenciler ise tatile girdikleri için çok mutlu olduklarını belirttiler. Tatil planlarını da açıklayan öğrenciler 15 gün sürecek tatil boyunca ders çalışacaklarını, kitap okuyacaklarını, oyun oynayacaklarını söylediler.