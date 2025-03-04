Burdur’da jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı

Burdur’da 71 yaşındaki hastanın şah damarındaki yüzde 99’luk tıkanıklık başarıyla açıldı Burdur’da 71 yaşındaki hastanın şah damarındaki yüzde 99’luk tıkanıklık başarıyla açıldı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bucak, Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde savcılık koordinesinde kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda 81 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza ve 1 makas ele geçirildi. Ayrıca, 5 litre etil/metil alkol ile 2 litre el yapımı viskiye el konuldu. Kaçak kazı faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda 3 adet dedektör ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi tespit edildi. Bunun yanı sıra, 7 adet cep telefonu şarj cihazı, 7 adet akıllı saat ve 7 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 1 adet sahte sürücü belgesi bulundu.

Kaynak: İHA