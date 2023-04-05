Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 15- 31 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları çerçevesinde meydana gelen 9 olayda 14 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 5000 içimlik Sentetik kannabinoid, 46.52 gram eroin, 10.69 gram skunk, 3.58 gram metamfetamin, 3.63 gram sihirli mantar uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

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Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.