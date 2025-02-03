Burdur’un Gölhisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Evciler köyü Arpa Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden Bahri Sirel (29), motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.