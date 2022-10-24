Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan motor sürücüsü Ufuk Savaş T., ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Antalya Burdur karayolu üzeri Karapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Bucak istikametine gitmekte olan Ufuk Savaş T. idaresinde bulunan 15 PT 049 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Motorun yolun dışına çıkması sonucunda motosiklet sürücüsü Ufuk Savaş T. ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Mustafa Sezgin ise hayatını kaybetti.

Burdur’da motosiklet sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralanırken, yolcu olarak motosiklette bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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