Burdur’da modifiyeli araç severler tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel Burdur Gölü kenarında araçları ile “100” rakamı oluşturdu. O anlar dron ile görüntülendi.

Burdur’da Modifiyeli Araç Severler Topluluğu “Hobi Fest Burdur” organizasyon sorumluları tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle Burdur Gölü kenarında araçlar ile “100” figürü oluşturuldu. 24 araç ile oluşturulan “100” rakamının yanında otomobil sürücüleri ise ay ve yıldız koreografisi oluşturarak Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına ithafta bulundu. Yapılan koreografi havadan dron ile görüntülendi.