Burdur’un Karamanlı ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda bin TL ele geçirilirken iş yeri kapatıldı.

Burdur Karamanlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 26 Ekim’de gerçekleştirilen "Türkiye Geneli Kumar Tombala Oyun Makinaları ve Yasa Dışı Bahis Uygulaması" çerçevesinde Karamanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, dört kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumarda bahis olarak masa üzerinde bulunan bin TL’ye ve kumar oynanan materyallere el konularak dört şahsa kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan işlem yapılırken bahse konu iş yeri kapatıldı.