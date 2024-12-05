Burdur’da Kasım ayında gerçekleşen olayların açıklandığı, Valilik’te düzenlenen güvenlik toplantısında Vali Tülay Baydar Bilgihan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü vesilesi ile toplumun geleceğini şekillendiren ve aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımıza karşı şiddeti, kadını baş tacı yapan bir geleneğin, cenneti anaların ayaklarının altında kabul eden bir inancın mensubu olarak şiddetle reddediyor, kadına yönelik şiddetle mücadelemizin durmaksızın, kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Burdur Valiliğinde Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı’nda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı’nın katılımıyla Kasım ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde 2 bin 878 denetim gerçekleştirildi

2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde, öğrencilerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla il genelinde toplam 244 okulda (İlkokul-Ortaokul-Lise) 10 sabit okul kolluk görevlisi ve 224 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile tedbirlerin alındığını belirten Vali Baydar Bilgihan, “Ayrıca öğrencilerimizin güvenli bir ortamda öğrenim ve barınmalarını sağlamak amacıyla 342 ekip ve 977 personelin katılımıyla gerçekleştirilen planlı/şok uygulamalarda, kafe/kafeteryalar, internet kafe/oyun salonları, market ve büfeler, umuma mahsus park ve bahçeler ile okul çevrelerinde 2 bin 878 kez denetim ve kontrol yapılmış, çocuklara sigara satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yeri sahibi hakkında Sağlık için Tehlike Madde Temini, elektronik sigara satışı yaptığı tespit edilen 1 işyeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır. 13 bin 293 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 2 bin 721 araç/sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu olduğu tespit edilen 14 araç sürücüsü/plakasına 67 bin 406 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır. İlimizde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek amacı ile yurtlar ve çevrelerinde 84 ekip ve 180 personelin katılımı ile yapılan planlı/şok uygulamalarda 10 bin 782 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 2 bin 644 araç sorgulanmış trafik yönünden kusuru bulunan 152 araç sürücüsüne toplam 228 bin 912 TL para cezası uygulanmıştır” açıklamasında bulundu.

Terör propagandası yapan 6 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

Terörle mücadeleye aralıksız devam edildiğini dile getiren Vali Bilgihan, “Sosyal medya üzerinden Terör Örgütü Propagandası yapan 4 (PKK-KCK) ve 2 (FETÖ/PDY) olmak üzere toplam 6 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatılmış ve bu hesaplar erişime engellenmiştir” ifadesini kullandı.

30 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı birçok operasyon düzenlendiğini belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçları kapsamında; yapılan uygulamalarda yol izin belgesi olmadan seyahat eden 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak toplam 18 bin 168 TL idari para cezası uygulandı. Yasal kalış hakkı bulunmayan, ülkemize illegal giriş yapan, kamu düzenini ihlal eden, cezaevinden çeşitli suçlardan tahliye olan toplam 40 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı iş ve işlemleri yapıldı, 30 yabancı uyruklu şahıs Geçici Barınma Merkezleri ve Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Burdur’da Kasım ayında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 52 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Bilgihan; “Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 85 şahsa işlem yapılmış 8 Kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 550.4 gram metamfetamin, 71.56 gram eroin, 6.35 gram kubar esrar, 9.27 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 120 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2.18 gram bonzai (sentetik kannabinoid) hammaddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.” dedi.

Kaçakçılara geçit yok

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde kaçakçılara yönelik 26 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 502 paket kaçak sigara, 199 bin 900 adet dolu ve boş makaron, 101.5 kg. kıyılmış tütün, 25 litre kaçak/bandrolsüz içki, 63 adet elektronik sigara, 31 adet muhtelif gümrük kaçağı eşya, 22 adet muhtelif kazı malzemesi, 5 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 382 adet fişek, 42 adet kartuş, 10 adet kesici-delici alet ele geçirildi” açıklamasında bulundu

"Asayiş yönünden neredeyse aydınlatılmayan olay yok"

Burdur’da meydana asayiş olaylarının neredeyse hepsinin aydınlatıldığını ifade eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Mal Varlığına Yönelik meydana gelen 98 olayın %88’i, Kişilere Yönelik meydana gelen 356 olayın %99’7’si, Millete ve Devlete Karşı Gerçekleşen 9 olayın tamamı aydınlatılarak bu suçlar kapsamında Kasım ayı içerisinde 15 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında Adli Kontrol uygulandı. Yapılan operasyonlarda 13 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici ve delici alet, 55 adet fişek ele geçirildi.” dedi.

Kasım ayında 39 aranan şahıs cezaevine gönderildi

Aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Baydar Bilgihan, “Kasım ayı içerisinde farklı suçlardan aranan toplam 99 şahıs yakalanmış olup, bu şahıslardan 39’u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.” diye konuştu.

68 sosyal medya hesabı USOM’a bildirildi

Kasım ayı içerisinde, bilişim sistemlerinin kullanılmak suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından 29 olay meydana geldiğini belirten Vali Baydar Bilgihan; “Bu olaylar ile alakalı gerekli adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen sanal devriyelerde dolandırıcılık amaçlı 2 web sitesi ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 10 sosyal medya hesabı, yasadışı bahis ve müstehcenlik gibi diğer farklı suçlara konu 68 sosyal medya hesabı USOM’a (Uluslararası Siber Olaylar Merkezi) bildirildi.” şeklinde konuştu.

Kasım ayında meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü

Trafik tedbirleri kapsamında kasım ayı içerisinde 85 bin 676 araç ve sürücüsünün sorgulandığını belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan; “Kasım ayında meydana gelen kazalarda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Alınan tedbirler ve bilinçlendirme faaliyetleri neticesinde Kasım ayı içerisinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında Ekim ayına oranla %70 azalma sağlanmıştır. 9 bin 501 vatandaş ve öğrenciye trafik eğitimi ve bilgilendirme yapıldı.” dedi.