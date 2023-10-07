Burdur’da 2 Ekim’de başlayan ve 2 gün boyunca yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınan Karanlıkdere Kanyonu’ndaki yangın tekrar başladı. Arazinin koşulları nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yangına havadan müdahale sürüyor
Burdur’un Altınyayla ilçesi Ballık köyü yakınlarında bulunan Karanlıkdere Kanyonu’nda 2 Ekim tarihinde yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin 2 gün boyunca süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. 5’inci gününe giren yangına arazi koşulları nedeniyle karadan müdahale edilemezken helikopterler ile yangına müdahale ediliyor