Burdur’da 2 Ekim’de başlayan ve 2 gün boyunca yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınan Karanlıkdere Kanyonu’ndaki yangın tekrar başladı. Arazinin koşulları nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yangına havadan müdahale sürüyor

Kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı Kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı

Burdur’un Altınyayla ilçesi Ballık köyü yakınlarında bulunan Karanlıkdere Kanyonu’nda 2 Ekim tarihinde yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin 2 gün boyunca süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. 5’inci gününe giren yangına arazi koşulları nedeniyle karadan müdahale edilemezken helikopterler ile yangına müdahale ediliyor