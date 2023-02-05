Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışını fırsat bilenler ise adeta köye akın etti. Yağışın artmasıyla birlikte Bucak-Çamlık yolu kapandı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler koştu. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Burdur’un Bucak ilçesinde yağan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda mahsur kaldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

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