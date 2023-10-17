Burdur’da kapalı cezaevinde koğuşta sayım sırasında bir hükümlü, infaz koruma memurunu bıçakla yaraladı.

Olay, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sayım için koğuşa giren İnfaz Koruma Memuru İbrahim Y. sayım esnasında bir mahkum tarafından meyve bıçağıyla ensesinden bıçaklandı. Diğer memurların araya girmesiyle mahkum etkisiz hale getirilirken, ense kısmından yaralanan İbrahim Y. revirde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Y.’nin ense kısmına 15 dikiş atılarak taburcu edilirken, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan İnfaz Koruma Memurunu yaralayan mahkumun Adana’dan buraya sevk olarak geldiği ve hırsızlık, uyuşturucu satışı ve kullanımı gibi suçlardan yargılandığı öğrenildi.