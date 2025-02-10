Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ocak ayında düzenlenen 35 operasyonda yakalanan 57 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ocak tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalarda icra edilen 35 operasyonda hakkında adli işlem yapılan 57 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 8 gram kubar esrar, 3 gram eroin, 98 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 185 adet mühimmat, 121 adet sikke, 95 adet muhtelif eski eser, 3 adet dedektör, 16 adet muhtelif kazı malzemesi, 6 kilogram tütün, bin 60 adet makaron, 119 paket sigara, 5 adet makaron doldurma makinesi, 900 adet sigara filtresi, 2 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.