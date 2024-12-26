Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak alkol ve silah ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem yapıldı.

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Aralık’ta Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’ye yönelik yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda; 24 litre sahte/bandrolsüz viski, 2 adet av tüfeği ve 7 adet mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli, hakkında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: iha